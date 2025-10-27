ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Уже на цій стадії турніру в очній дуелі зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок України з футболу

Кубок України з футболу / © УАФ

Від 28 до 30 жовтня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Участь у них візьмуть 16 клубів, які здобули перемоги в 1/16 фіналу.

Уже на цій стадії турніру в очній дуелі зійдуться гранди українського футболу – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Шахтар", який відбудеться в середу, 29 жовтня.

Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Вівторок, 28 жовтня

12:00 "Чернігів" (Чернігів) – "Лісне" (Київ)

14:30 "Буковина" (Чернівці) – "Нива" (Тернопіль)

14:30 "Локомотив" (Київ) – "Нива" (Вінниця)

Середа, 29 жовтня

12:00 "Вікторія" (Суми) – "Інгулець" (Петрове)

14:30 ЛНЗ (Черкаси) – "Рух" (Львів)

18:00 "Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк)

Четвер, 30 жовтня

12:00 "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)

17:00 "Металіст 1925" (Харків) – "Агробізнес" (Волочиськ)

Зазначимо, що "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу завдяки тому, що "Кривбасу" зарахували технічну поразку через перевищення ліміту на легіонерів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

