Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Кубок України з футболу / © ФК Динамо Київ

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Від 27 до 29 жовтня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які виграли свої матчі 1/16 фіналу.

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Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

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Уже в 1/8 фіналу національного Кубка зіграють між собою головні фаворити турніру — донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Вівторок, 27 жовтня

13:00 "Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне)

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18:00 "Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ)

Середа, 28 жовтня

11:00 "Маяк" Сарни — "Харків"

11:00 "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

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13:00 ЛНЗ (Черкаси) — "Металіст" (Харків)

15:30 "Полісся" (Житомир) — "Новий Розділ" (Львівська область)

Четвер, 29 жовтня

13:00 "Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг)

18:00 "Карпати" (Львів) — "Олександрія"

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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