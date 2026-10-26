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Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Від 27 до 29 жовтня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, які виграли свої матчі 1/16 фіналу.
Переможці одноматчевих протистоянь 1/8 фіналу вийдуть до чвертьфіналу. Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
Уже в 1/8 фіналу національного Кубка зіграють між собою головні фаворити турніру — донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.
Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Вівторок, 27 жовтня
13:00 "Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне)
18:00 "Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ)
Середа, 28 жовтня
11:00 "Маяк" Сарни — "Харків"
11:00 "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
13:00 ЛНЗ (Черкаси) — "Металіст" (Харків)
15:30 "Полісся" (Житомир) — "Новий Розділ" (Львівська область)
Четвер, 29 жовтня
13:00 "Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
18:00 "Карпати" (Львів) — "Олександрія"
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).