"Кудрівка" розбила "Полтаву" в матчі новачків УПЛ (відео)

Команда із села Чернігівської області здобула свою другу перемогу в елітному дивізіоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Кудрівка" – "Полтава"

"Кудрівка" – "Полтава" / © ФК "Кудрівка"

"Кудрівка" обіграла "Полтаву" в матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь Арені" в Києві завершився з рахунком 3:1.

Уже на 5-й хвилині клуб із села Чернігівської області відкрив рахунок у поєдинку новачків елітного дивізіону – пенальті реалізував Владислав Шаповал.

На 35-й хвилині Олександр Козак подвоїв перевагу "Кудрівки". А в другому таймі Шаповал оформив дубль, на 51-й хвилині вдруге забивши з пенальті.

Полтавці відповіли лише одним голом на останніх секундах матчу, автором якого став Артем Онищенко.

Огляд матчу "Кудрівка" – "Полтава"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Кудрівка" (6 очок) піднялася на четверте місце в УПЛ. "Полтава" (3 бали) посідає 11-ту сходинку.

У четвертому турі національного чемпіонату "Кудрівка" прийме "Карпати", а "Полтава" позмагається із "Зорею". Обидва матчі відбудуться у п'ятницю, 29 серпня.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/32 фіналу Кубка України: "Кудрівка" зустрінеться з "Лівим Берегом", а суперником "Полтави" буде запорізький IRON.

