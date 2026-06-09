"Кудрівка" у серії пенальті перемогла "Агробізнес" і зберегла прописку в УПЛ

"Кудрівка" — "Агробізнес" / facebook.com/Kudrivka

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"Кудрівка" перемогла "Агробізнес" у матчі-відповіді плейоф за місце в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2026/27. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі завершився з рахунком 2:2 , а в серії пенальті тріумфувала "Кудрівка" — 3:2 .

"Кудрівка" відкрила рахунок на 39-й хвилині зустрічі — після передачі Юрія Потімкова точного удару з меж штрафного майданчика завдав Артем Мачелюк. Цей гол дозволив команді з однойменного села Чернігівської області виграти перший тайм.

Однак у другому таймі "Агробізнес" зумів зрівняти рахунок — на 69-й хвилині Богдан Козак ударом головою замкнув навіс Івана Гаврушка з правого флангу.

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Але на 81-й хвилині "Кудрівка" знову вийшла вперед — Артем Лєгостаєв влучно пробив у дальній кут після скидання, яке зробив Денис Світюха.

У компенсований до другого тайму час, на 90+1-й хвилині, "Агробізнес" удруге за матч відігрався — пенальті реалізував Роман Толочко.

Оскільки у першому поєдинку команди не визначили сильнішого (0:0), то за сумою двох матчів рахунок також був нічийним — 2:2. Відтак гра перейшла до екстратаймів, де голів забито не було.

Отже, переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими виявилися футболісти "Кудрівки" — 3:2.

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Таким чином, саме "Кудрівка" зберегла місце в УПЛ, тоді як "Агробізнес" залишився на наступний сезон у Першій лізі.

Огляд матчу "Агробізнес" — "Кудрівка"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 "Кудрівка" посіла 13-те місце в УПЛ. "Агробізнес" фінішував четвертим у Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що в іншій парі перехідного плейоф "Лівий Берег" обіграв "Олександрію" та здобув путівку до УПЛ.

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За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" (останнє місце в таблиці УПЛ) та "Рух" (14-та позиція). Їх замінять чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

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