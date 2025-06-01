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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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408
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2 хв

"Кудрівка" у серії пенальті здолала "Ворсклу" та оформила історичний вихід до УПЛ (відео)

"Ворскла" вперше в історії вилетіла з еліти чемпіонату України з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Кудрівка" – "Ворскла"

"Кудрівка" – "Ворскла" / © ФК "Кудрівка"

"Кудрівка" перемогла "Ворсклу" в двоматчевому протистоянні плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2025/26.

У першому поєдинку полтавська команда в Києві обіграла клуб з однойменного села Чернігівської області з рахунком 2:1.

Друга зустріч, яка відбулася 1 червня в Полтаві, завершилася поразкою господарів поля з рахунком 0:1. Єдиний гол за "Кудрівку" на 9-й хвилині забив Олексій Литовченко.

Таким чином, за сумою двох матчів рахунок став нічийним – 2:2. Тому клуби продовжили з'ясовувати сильнішого в екстратаймах – там голів забито не було.

Тож доля місця в УПЛ визначалася у серії пенальті, де точнішими виявилися гравці "Кудрівки" – 4:3.

Огляд матчу "Ворскла" – "Кудрівка"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що цього сезону "Ворскла" посіла 13-те місце в УПЛ, а "Кудрівка" фінішувала на четвертій сходинці Першої ліги.

"Ворскла" вперше в історії вилетіла з еліти чемпіонату України з футболу. "Кудрівка" наступного сезону дебютує в УПЛ.

Іншу путівку до елітного дивізіону розіграють "Лівий Берег" (14-та позиція в УПЛ) та "Металіст 1925" (3-те місце у Першій лізі). У першому поєдинку харківський клуб здолав киян з рахунком 1:0.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 з УПЛ напряму вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". В еліті їх замінять "Епіцентр" і "Полтава", які стали найкращими командами Першої ліги.

Усі матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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