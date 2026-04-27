Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Кулаком в обличчя: в чемпіонаті Іспанії воротар "вирубив" суперника після червоної картки

Голкіпер "Сарагоси" накинувся на капітана "Уески" після свого вилучення, спричинивши масову бійку.

Максим Приходько
Естебан Андрада

Естебан Андрада / © Associated Press

Під час матчу 37-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу між "Уескою" та "Сарагосою" стався скандальний епізод за участю голкіпера гостей Естебана Андради.

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 1:0 на користь "Уески", 35-річний Андрада штовхнув центрального захисника господарів поля Хорхе Пулідо, який підійшов і щось йому сказав.

За цей інцидент Естебан отримав другу жовту картку і, як наслідок, був вилучений з поля. Це неабияк розлютило воротаря "Сарагоси" — він кинувся мстити Пулідо та "вирубив" його ударом кулаком в обличчя.

Це спричинило масову бійку між представниками обох команд, унаслідок якої арбітр також вилучив з поля воротаря "Уески" Дані Хіменеса та захисника "Сарагоси" Дані Тасенде.

Матч все ж дограли — "Уеска" здобула перемогу з рахунком 1:0.

Тепер Андраді загрожує тривала дискваліфікація. Дисциплінарний комітет ліги розгляне епізод найближчим часом.

Естебан, який виступає за "Сарагосу" на правах оренди з мексиканського "Монтеррея", вже визнав свою провину в соціальних мережах.

"Мені дуже шкода за те, що сталося. Це погано відбивається на репутації клубу, на вболівальниках, а особливо на такому професіоналі, як я. Це була моя провина, я втратив концентрацію в той момент. Я хочу попросити вибачення у Хорхе Пулідо, бо ми колеги. Я готовий прийняти будь-які наслідки, які може накласти на мене ліга", — заявив Андрада.

"Це важко пояснити. Я думаю, що це повна втрата самоконтролю. Я можу поставити себе на їхнє місце, з огляду на те, що було на кону, але це невиправдано. Це потворно. Це мало бути святом арагонського футболу. Я хотів би, щоб люди говорили про матч, навіть якщо він був з малою кількістю гри, але великою кількістю важкої роботи", — прокоментував інцидент головний тренер "Уески" Хосе Луїс.

Обидва клуби перебувають у зоні вильоту за п'ять турів до завершення сезону. "Уеска" (36 очок) посідає 19-те місце в турнірній таблиці, а "Сарагоса" (35 балів) йде на 21-й позиції.

