Куман отримає шалену компенсацію після звільнення з "Барселони": йому вже знайшли заміну

Куман отримає шалену компенсацію після звільнення з "Барселони": йому вже знайшли заміну

Легенда "синьо-гранатових" Хаві може повернутися в клуб у ролі тренера.

Звільнення головного тренера Рональда Кумана, яке відбулося після сенсаційної поразки "Барселони" від "Райо Вальєкано" в матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги, обійдеться каталонцям у солідну суму.

За інформацією видання El Pais, сума компенсації нідерландському фахівцю становила 12 мільйонів євро . Через складну економічну ситуацію керівництво "синьо-гранатових" не поспішало з відставкою Кумана, однак затяжна серію невтішних результатів усе ж спричинила це важливе рішення.

До найближчих матчів команду готуватиме тренер 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони".

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, новим головним тренером "блаугранас" може стати колишній півзахисник каталонського клубу Хаві Ернандес. 41-річний іспанець уже дав згоду очолити "Барселону", але ще потрібно узгодити всі деталі співпраці. Також каталонцям варто домовитися про перехід тренера з його нинішнім клубом - катарським "Аль-Саддом".

Зазначимо, що Хаві досить успішно зарекомендував себе в Катарі. Разом з "Аль-Саддом" вихованець "Барселони" став чемпіоном у сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків.

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці внутрішньої першості. Після десяти зіграних ігор у їхньому активі всього 15 набраних балів;

У Лізі чемпіонів справи для "блаугранас" також йдуть не надто вдало. Після трьох турів команда має лише три очки. Наступний поєдинок у найпрестижнішому клубному турнірі Європи "Барселона" проведе 2 листопада, коли в Києві зустрінеться з "Динамо". Ця дуель розпочнеться о 22:00 за київським часом. Саме з "біло-синіми" іспанці й набрали свої три пункти, перемігши колектив Мірчи Луческу на домашньому "Камп Ноу" з рахунком 1:0;

Перед матчем із "Динамо" каталонці проведуть матч 12-го туру Ла Ліги. 30 жовтня вони приймуть "Алавес".

Додамо, що в попередньому матчі Чемпіонату Іспанії "Барселона" програла "Реалу" в Ель Класико. Після поєдинку фанати "Барселони" атакували автомобіль Рональда Кумана.

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