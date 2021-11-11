Кумівський тріумф: Зінченко виграв парі у партнерів по збірній України і змусив їх відтискатися (відео)

Кумівський тріумф: Зінченко виграв парі у партнерів по збірній України і змусив їх відтискатися (відео)

У команді переможців компанію Сашку склав Микола Матвієнко.

Збірна України в прекрасному настрої готується до товариського поєдинку проти Болгарії , який відбудеться сьогодні, 11 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

YouTube-канал vZbirna показав, як футболісти "синьо-жовтих" позмагалися в текбол. Проте робили це вони не на спеціальному столі, а на звичайному, що значно ускладнювало завдання.

У підсумку пара Олександр Зінченко та Микола Матвієнко обіграла дует Романа Яремчука та Едуарда Соболя. Згідно з умовами парі, переможені були змушені відтискатися. А Зінченко ще й уважно контролював, щоб форвард "Бенфіки" виконував покарання старанно.

Додамо, що Зінченко та Матвієнко нещодавно стали кумами - захисник "Шахтаря" хрестив доньку футболіста "Манчестер Сіті".

instagram.com/zinchenko_96

Товариський поєдинок України проти Болгарії розпочнеться 11 листопада о 19:30 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

У вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами саме з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що раніше аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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