"Купка засранців": зірковий кум Мессі став на захист аргентинця після матчу з "Реалом"

"Купка засранців": зірковий кум Мессі став на захист аргентинця після матчу з "Реалом"

Семиразовий володар "Золотого м'яча" зіткнувся з критикою після першого поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ.

Аргентинський форвард Серхіо Агуеро, який наприкінці минулого року оголосив про завершення кар'єри футболіста через проблеми з серцем, заступився за свого кума та колишнього партнера по національній збірній Ліонеля Мессі.

Після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала" уболівальники та експерти різко розкритикували Лео, який у цьому поєдинку не реалізував пенальті. А французьке видання L’Équipe поставило семиразовому володаю "Золотого м'яча" найнижчу оцінку (3) серед гравців паризького клубу.

"Дуже невдалий пенальті Мессі. Але Лео грав дуже добре. Я говорю так не тому, що він мій друг. Просто Мессі реально грав дуже круто. Він був дуже активний. Шкода за пенальті, але таке трапляється з кожним. Він все одно був чудовим.

Французькі журнали та газети знищують його. Це купка засранців. У мене було заплановане інтерв'ю із французьким журналом. Але я відмовився: "Ні, тому що я підтримую Мессі", - цитує Агуеро видання Olé.

Матч ПСЖ "Реал" завершився перемогою парижан з рахунком 1:0. Єдиний гол у компенсований час забив Кіліан Мбаппе.

парижан з рахунком 1:0. Єдиний гол у компенсований час забив Кіліан Мбаппе. Матч-відповідь між французьким та іспанським грандами відбудеться 9 березня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

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