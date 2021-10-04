Курс на чемпіонство: "Мілан" видав найкращий старт у Серії А вперше за 18 років

Тоді "россонері" стали тріумфаторами внутрішньої першості.
"Мілан" у рамках 7-го туру Чемпіонату Італії зумів у надрезультативному поєдинку здолати в гостях "Аталанту" з рахунком 3:2.
Так, за інформацією OptaPaolo, ця звитяга дозволила підопічним Стефано Піолі повторити найкращий старт у внутрішній першості в своїй історії, набравши 19 очок після семи турів. Вперше це сталося в сезоні-2003/04, коли "россонері" стали чемпіонами.
Зазначимо, що перемогу міланцям принесли забиті голи у виконанні Давіде Калабрії, Сандро Тоналі та Рафаеля Леау. "Бергамаски", своєю чергою, зуміли відповісти лише м'ячами від Дувана Сапати та Маріо Пашаліча, які були забиті вже під занавіс протистояння.
- Після семи турів в активі "Мілана" 19 балів та друга сходинка в турнірній таблиці Серії А. Від лідера, яким є "Наполі", команда Піолі відстає на два очки.
- У наступному турі "Мілан" зіграє з "Вероною" (16 жовтня).
Додамо, що "россонері" також виступають у груповій стадії Ліги чемпіонів. Після двох турів у їхньому активі ще немає залікових балів.