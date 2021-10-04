Курс на чемпіонство: "Мілан" видав найкращий старт у Серії А вперше за 18 років

Курс на чемпіонство: "Мілан" видав найкращий старт у Серії А вперше за 18 років

Тоді "россонері" стали тріумфаторами внутрішньої першості.

"Мілан" у рамках 7-го туру Чемпіонату Італії зумів у надрезультативному поєдинку здолати в гостях "Аталанту" з рахунком 3:2 .

Так, за інформацією OptaPaolo, ця звитяга дозволила підопічним Стефано Піолі повторити найкращий старт у внутрішній першості в своїй історії, набравши 19 очок після семи турів. Вперше це сталося в сезоні-2003/04, коли "россонері" стали чемпіонами.

Зазначимо, що перемогу міланцям принесли забиті голи у виконанні Давіде Калабрії, Сандро Тоналі та Рафаеля Леау. "Бергамаски", своєю чергою, зуміли відповісти лише м'ячами від Дувана Сапати та Маріо Пашаліча, які були забиті вже під занавіс протистояння.

Після семи турів в активі "Мілана" 19 балів та друга сходинка в турнірній таблиці Серії А. Від лідера, яким є "Наполі", команда Піолі відстає на два очки.

У наступному турі "Мілан" зіграє з "Вероною" (16 жовтня).

Додамо, що "россонері" також виступають у груповій стадії Ліги чемпіонів. Після двох турів у їхньому активі ще немає залікових балів.

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