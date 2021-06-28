Курс на Глазго: збірна України полетіла на історичний матч плейоф Євро-2020 зі Швецією

Курс на Глазго: збірна України полетіла на історичний матч плейоф Євро-2020 зі Швецією

У вівторок, 29 червня, команда Андрія Шевченка проведе поєдинок 1/8 фіналу континентальної першості.

У понеділок, 28 червня, збірна України покинула Бухарест і чартерним рейсом вилетіла до Шотландії, де вже за день зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції.

У Глазго "синьо-жовті" зупиняться в готелі Crown Plaza. О 19:45 за київським часом відбудеться пресконференція головного тренера української збірної Андрія Шевченка та півзахисника Тараса Степаненка, а о 20:30 розпочнеться передігрове тренування нашої команди на стадіоні "Гемпден Парк".

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українська збірна вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання