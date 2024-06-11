Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ знову підвищив офіційний курс долара.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 червня. Долар здорожчав на 18 коп. Євро втратив аж 40 коп. Польський злотий - 19 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,42 грн (+18 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,47 грн (-40 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн (-19 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
- "Укрсиббанк" – 40,20-40,85 грн
- "Укрексімбанк" – 40,20-40,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,35-44,35 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "Укрсиббанк" – 43,25-44,25 грн
- "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Як повідомлялося, в Україні долар швидко дешевшає. Курс опустився помітно нижче за 41 грн/долар. Фінансові аналітики вважають, що це сталося насамперед завдяки діям регулятора