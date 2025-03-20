Куртуа, Де Брейне та Лукаку: збірна Бельгії оголосила стартовий склад на матч Ліги націй з Україною

Збірна Бельгії оголосила стартовий склад на перший матч плейоф проти України за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Бельгія: Куртуа, Меньє, Дебаст, Де Вінтер, Мехеле, Де Кейпер, Де Брейне, Тілеманс, Троссар, Де Кетеларе, Лукаку

Запасні: Ламменс, Селс, Аль-Дахіль, Фас, Раскін, Батшуаї, Люкебакіо, Хейнен, Ванакен, Мокіо, Доку, Салемакерс

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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