Куртуа пояснив, чому Бельгія програла Україні в першому матчі плейоф Ліги націй

Воротар бельгійців впевнений, що команда зробить висновки після поразки та сильніше проведе гру-відповідь.

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував поразку від України в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок в іспанській Мурсії завершився вольовою перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.

"У першому таймі ми добре контролювали перебіг матчу, за винятком перших 10 хвилин. У другому таймі, я думаю, вони пресингували сильніше, і ми повинні були знайти простір, щоб виходити в атаку, але ми цього не зробили.

Перший гол було забито після невдалого пасу. Нам варто було зберігати спокій, чого ми не зробили. Україна почала діяти впевнено, а ми замість того, щоб зберігати спокій, остаточно його втратили. Неприємно пропускати тричі за 15 хвилин, але ми знаємо, що другий матч можемо зіграти краще.

Після першого м'яча у нас було десять хвилин, коли ми були погано організовані, ми залишили занадто багато простору, а на цьому рівні за це доводиться платити. Але нам потрібно зберігати спокій, це перший матч із новим тренером, ми повинні зрозуміти те, що він хоче.

Це не найкращий старт для нас, але іноді необхідно прийняти таку поразку. Ми повинні зіграти найкращий матч у неділю, краще атакувати, краще захищатися, разом. У неділю ми повинні почати сильно від першої хвилини", – цитує Куртуа RTL Info.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія назвав причину поразки від України.

Матч-відповідь між Бельгією та Україною відбудеться в неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Нагадаємо, Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

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