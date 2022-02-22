Курйоз на турнірі UFC: американський боєць потужним ударом відправив суддю в нокдаун (відео)

Рефері несподівано потрапив "під гарячу руку".

Цікавий епізод стався на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 201 в поєдинку між американцем Чесом Скеллі та філіппінцем Марком Стріглом у Лас-Вегасі.

Суддя бою Кіт Петерсон постраждав від руки одного з бійців.

У другому раунді спортсмен зі США повалив свого суперника на канвас і завдав серію сильних ударів. Стрігл уже був абсолютно безпомічним і закривав голову руками. У цей момент рефері вирішив втрутитися та зупинити поєдинок, закривши собою філіппінця.

Як підсумок, Скеллі потужно влучив кулаком у голову судді. Петерсон згори впав на Стрігла. На щастя, рефері швидко оговтався від такого потрясіння та впорався із завданням оголосити перемогу Скеллі технічним нокаутом.

Keith Peterson took that punch lolll pic.twitter.com/T5cOuG8pB7 — Talkin Hands (@TalkinHands101) February 19, 2022

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