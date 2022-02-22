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Курйоз на турнірі UFC: американський боєць потужним ударом відправив суддю в нокдаун (відео)

Курйоз на турнірі UFC: американський боєць потужним ударом відправив суддю в нокдаун (відео)

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Курйоз на турнірі UFC: американський боєць потужним ударом відправив суддю в нокдаун (відео)

Скріншот відео

Рефері несподівано потрапив "під гарячу руку".

Цікавий епізод стався на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 201 в поєдинку між американцем Чесом Скеллі та філіппінцем Марком Стріглом у Лас-Вегасі.

Суддя бою Кіт Петерсон постраждав від руки одного з бійців.

У другому раунді спортсмен зі США повалив свого суперника на канвас і завдав серію сильних ударів. Стрігл уже був абсолютно безпомічним і закривав голову руками. У цей момент рефері вирішив втрутитися та зупинити поєдинок, закривши собою філіппінця.

Як підсумок, Скеллі потужно влучив кулаком у голову судді. Петерсон згори впав на Стрігла. На щастя, рефері швидко оговтався від такого потрясіння та впорався із завданням оголосити перемогу Скеллі технічним нокаутом.

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