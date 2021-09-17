Курйоз у Лізі Європи: голкіпер італійського клубу епічно закинув м'яч у власні ворота (відео)

Воротар "Лаціо" Томас Стракоша припустився результативної помилки в матчі з "Галатасараєм".

Воротар римського "Лаціо" Томас Стракоша відзначився курйозним автоголом у виїзному матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти "Галатасарая".

На 67-й хвилині поєдинку турецький клуб провів атаку, яка не віщувала нічого поганого для "орлів". Після невдалого навісу турків до штрафного майданчику суперника захисник гостей запустив високу "свічку". М'яч почав опускатися у бік воріт "Лаціо". Здавалося, що голкіпер все контролює, але все закінчилося фатально. Стракоша вирішив спіймати м'яч до рук, але замість його просто закинув його собі у ворота.

Відео безглуздого автоголу дивіться на відео, починаючи від 2:32.

У підсумку "привоз" албанського воротаря став ключовим моментом поєдинку. "Галатасарай" здобув мінімальну перемогу - 1:0.

Читайте також: Груповий етап Ліги Європи: результати всіх матчів і турнірні таблиці

В іншому поєдинку групи E московський "Локомотив" зіграв унічию з "Марселем" (1:1).

Другий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 30 вересня.

Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання