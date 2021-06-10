Курйоз у Польщі: парашутист раптово перервав футбольний матч та був покараний арбітром (відео)

Рідкісний інцидент з "підвалу" польського чемпіонату.

Фантастичний курйоз трапився під час матчу четвертого дивізіону чемпіонату Польщі між молодіжними командами "Олімпії Ельблаг" і "Пізи Барчево". У другому таймі поєдинок перервав парашутист, який приземлився прямісінько на стадіон.

Несподіваний гість здійснив посадку в центральному колі стадіону, викликавши здивування у футболістів та глядачів.

Однак головний арбітр не розгубився і додав ситуації ще більше гумору - рефері показав порушнику жовту картку, після чого той залишив поле.

Момент приземлення парашутиста на поле вдалося зафіксувати на камеру коментатору. Він навіть не знав, як коментувати те, що побачив. Згодом зізнався, що таке в його кар`єрі відбулося вперше.

Новини світу: у Польщі під час футбольного матчу на поле приземлився парашутист

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