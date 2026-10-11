Курйозна помилка Ноєра: у ворота "Баварії" забили найшвидший гол в історії Бундесліги

Мануель Ноєр / © Associated Press

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У ворота мюнхенської "Баварії", яка влітку завоювала Суперкубок Німеччини, забили найшвидший гол в історії Бундесліги.

Сталося це у виїзному матчі п'ятого туру чемпіонату Німеччини проти "Аугсбурга".

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Підопічні Венсана Компані після розіграшу м'яча із центру поля зробили передачу на воротаря Мануеля Ноєра, який вибіг за межі власного штрафного майданчика. 40-річний голкіпер припустився курйозної помилки — півзахисник суперників Робін Фельгауер обікрав його та вже на 6-й секунді поєдинку вразив порожні ворота, відкривши рахунок у зустрічі.

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Цей гол Фельгауера став найшвидшим в історії німецької Бундесліги. До цього рекорд належав колишньому нападнику "Гоффенгайма" Кевіну Фолланду, який у сезоні-2015/16 забив гол у ворота "Баварії" на 9-й секунді матчу.

Сама зустріч завершилася внічию — 2:2. Після п'яти зіграних поєдинків "Баварія" (11 очок) посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги, поступаючись лідерством дортмундській "Боруссії" (13 балів). "Аугсбург" (8 пунктів) перебуває на шостій позиції.

У наступному турі "Баварія" 17 жовтня прийме "Лейпциг", тоді як "Аугсбург" того ж дня на виїзді зіграє проти "Ельферсберга".

Раніше повідомлялося, що форвард "Баварії" побив бомбардирський рекорд Бундесліги, який тримався майже 50 років.

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