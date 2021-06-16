Курйозніше вже нікуди: воротар збірної Гаїті розірвав соцмережі безглуздим автоголом (відео)

Цей м'яч точно потрапить до підбірок епічних фейлів голкіперів.

Голкіпер збірної Гаїті Жосуе Дюверге припустився жахливої помилки під час матчу кваліфікації ЧС-2022 з Канадою.

Отримавши пас від свого захисника, антигерой епізоду кумедно пропустив м’яч поміж ніг, але ще мав час виправити ситуацію.

Однак друга спроба також не принесла успіху. Дюверге незграбно зачепив м’яч лівою ногою, після чого промахнувся і не зміг винести ігровий знаряд, який опинився у сітці.

На таке фіаско воротар відреагував повним нерозумінням того, що відбулося. Безперечно, тут складно не схопитися за голову.

Відео стало вірусним у соцмережах. Користувачі пишуть, що це один з найбільш безглуздих голів, які вони коли-небудь бачили.

У підсумку, збірна Гаїті була розгромлена Канадою з рахунком 0:3. Канадці вийшли до наступного етапу кваліфікації за сумою двох поєдинків (4:0)

Раніше ТСН Проспорт писав, що в чемпіонаті Колумбії воротар пропустив один з найкумедніших голів в історії футболу.

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