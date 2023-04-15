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Курйозний асист Ярмоленка допоміг команді Реброва вийти до фіналу Кубка президента ОАЕ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Курйозний асист Ярмоленка допоміг команді Реброва вийти до фіналу Кубка президента ОАЕ (відео)

Андрій Ярмоленко / twitter.com/alainfcae_en

Український вінгер оригінально відзначився результативною передачею.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко віддав гольовий асист за "Аль-Айн" у матчі-відповіді півфіналу Кубка президента ОАЕ проти "Аль-Васла".

33-річний українець вийшов у стартовому складі, а 23-й хвилині відзначився результативною дією. Після прострілу з флангу Ярмоленко в центрі штрафного майданчика намагався пробити п'ятою, але не влучив як слід по м'ячу. Той курйозно відлетів до одноклубника українського футболіста – Еріка, який у дотик вразив ворота суперника.

У підсумку саме цей гол виявився переможним. Підопічні Сергія Реброва виграли з рахунком 1:0 після нульової нічиєї в першому поєдинку та пробилися до фіналу. 

Суперником "Аль-Айна" у фіналі Кубка президента ОАЕ буде "Шарджа". Вирішальна гра турніру запланована на 28 квітня.

Нагадаємо, Ярмоленко приєднався до команди Реброва влітку 2022 року. За цей час українець провів у складі "Аль-Айна" 26 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 6 асистів.

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Дата публікації
Перегляди
647
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