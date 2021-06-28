Курйозний автогол і гольова феєрія: Іспанія в божевільній "перестрілці" вибила Хорватію з Євро-2020

Курйозний автогол і гольова феєрія: Іспанія в божевільній "перестрілці" вибила Хорватію з Євро-2020

Команди подарували уболівальникам неймовірне видовище, забивши 8 м'ячів на двох, а переможець визначився лише в овертаймі.

Збірна Іспанії обіграла національну команду Хорватії в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Фантастичний поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершився звитягою "Червоної фурії" з рахунком 5:3.

Від самого початку зустрічі команда Луїса Енріке взялася грати першим номером та удвічі переважала суперника у володінні м'ячем. Однак рахунок несподівано відкрили саме хорвати.

На 20-й хвилині піренейці "привезли" собі неймовірно кумедний автогол - Педрі віддав пас назад на Унаї Сімона, а іспанський голкіпер не зумів прийняти передачу та дозволив м'ячу опинитися в сітці.

Незважаючи на пропущений гол, іспанці не знітилися та продовжили насідати на ворота Домініка Ліваковича. Ще до перерви "Фурія Роха" змогла відновити паритет. Тривала атака номінальних гостей завершилася тим, що Лівакович відбив удар Гайя, але Пабло Сарабія добив м'яч у сітку.

У другому таймі Іспанія продовжила домінувати на полі та цілком заслужено вийшла вперед. На 57-й хвилині Сесар Аспілікуета головою замкнув навіс Ферран Торреса.

А на 77-й хвилині команда Енріке, здавалося, закрила гру - Ферран Торрес прийняв передачу з глибини від Пау Торреса, легко обійшов Йошко Гвардіола і пробив між ніг голкіперу.

Отримавши перевагу у два м'ячі, іспанці зробили серію замін та почали грати на втримання рахунку. Це мало для них жахливі наслідки. На 85-й хвилині Міслав Оршич скоротив відставання хорватів до одного голу, а вже в компенсований час Маріо Пашаліч головою замкнув навіс від Оршича та перевів гру до овертаймів.

В екстратаймах іспанці знову понеслися в атаку та таки добили непоступливого суперника. На 100-й хвилині Альваро Мората технічно прийняв м'яч у штрафному та відправив його у ближню "дев'ятку".

А вже за три хвилини Мікель Оярсабаль прошив хорватського голкіпера після розкішної передачі від Дані Ольмо - 5:3. "Червона фурія" дозволила створити собі величезні проблеми, але героїчно вирішила їх і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

Іспанія в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Франція - Швейцарія.

вийде на тріумфатора дуелі Франція - Швейцарія. Це буде перший чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 2 липня (19:00) у Санкт-Петербурзі.

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