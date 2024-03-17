Курйозний автогол і вилучення: "Челсі" з Мудриком насилу пробився до півфіналу Кубка Англії (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі здолав "Лестер" у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 4:2 .

Господарі поля вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі, коли Марк Кукурелья залишився сам на дальній стійці та забив у порожні ворота після передачі Ніколаса Джексона.

На 26-й хвилині "пенсіонери" могли збільшувати свою перевагу в рахунку, але Рахім Стерлінг з пенальті не переграв польського голкіпера "лисиць" Якуба Столярчика.

Утім, до перерви команда Маурісіо Почеттіно таки забила вдруге. На 45+1-й хвилині Мудрик головою віддав передгольову передачу на Стерлінга після вкидання м'яча з ауту, а Рахім увірвався до штрафного майданчика та викотив під удар Коулу Палмеру.

Після перерви представник Чемпіоншипу (другий за рангом англійський дивізіон – прим.) несподівано зумів оформити камбек. Не обійшлося без допомоги лондонців. На 51-й хвилині захисник "Челсі" Аксель Дісасі під пресингом суперника хотів віддати назад на свого голкіпера, але не подивився, де той перебуває, і відправив м'яч просто у власні ворота.

На 62-й хвилині "Лестеру" вдалося забити другий гол і відігратися – Стефі Мавідіді від входу до лівого флангу штрафного красиво закрутив м'яч під дальню стійку.

На 73-й хвилині "лисиці" залишилися в меншості – Каллум Дойл збив Джексона на лінії власного карного майданчика. Одразу арбітр призначив пенальті та показав захиснику гостей жовту картку, але після підказки відеоасистента VAR змінив своє рішення – штрафний удар, але пряма червона картка винуватцю.

Отримавши чисельну перевагу, "Челсі" в компенсований до другого тайму час дотиснув непоступливого опонента. На 90+2-й хвилині Карні Чуквуемека відзначився голом після пасу п'ятою від Палмера.

А крапку в грі на 90+8-й хвилині поставив Ноні Мадуеке, з-за меж штрафного ефектно пробивши у дальню "дев'ятку".

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та провів на полі 78 хвилин, після чого українця замінив Чуквуемека.

Огляд матчу "Челсі" – "Лестер"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Челсі" став третім півфіналістом Кубка Англії. Раніше до 1/2 фіналу пройшов представник Чемпіоншипу "Ковентрі", який здолав "Вулвергемптон" (3:2), а також "Манчестер Сіті" – колектив Хосепа Гвардіоли розібрався з "Ньюкаслом" (2:0).

Останній півфіналіст турніру визначиться у поєдинку "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль", який відбудуться в неділю, 17 березня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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