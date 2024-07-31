Курйозний гол і важка травма: "Динамо" повторно розбило "Партизан" у відборі Ліги чемпіонів (відео)

Наступним суперником "біло-синіх" у кваліфікації стане шотландський "Рейнджерс".
Київське "Динамо" розгромно перемогло сербський "Партизан" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок у Белграді завершився з рахунком 0:3 на користь підопічних Олександра Шовковського.
"Біло-сині" вийшли вперед на 17-й хвилині зустрічі. Під час атаки української команди гравці "Партизана" припустилися курйозної помилки та не зуміли вибити м'яч перед власним карним майданчиком, подарувавши його Андрію Ярмоленку, а той низом точно пробив у дальній кут.
На старту другого тайму захисник киян Максим Дячук отримаа важку травму, пошкодивши плече під час падіння в центральному колі. Замість нього на поле вийшов Крістіан Біловар.
Максe, тримайся, ми з тобою! #динамокиїв #dynamokyivОпубліковано FC Dynamo Kyiv Середа, 31 липня 2024 р.
На 68-й хвилині "Динамо" подвоїло свою перевагу в цьому матчі. Владислава Ваната збили у штрафному майданчику сербського клубу й сам постраждалий впевнено реалізував 11-метровий.
У компенсований час "біло-сині" довели справу до розгрому. На 90+3-й хвилині третій м'яч у ворота белградського клубу забив Олександр Караваєв.
Огляд матчу "Партизан" – "Динамо"
Буде додано незабаром.