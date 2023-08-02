Курйозний гол і вилучення: "Шахтар" вперше втратив очки в новому сезоні УПЛ (відео)

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з рівненським "Вересом" у стартовому матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Авангард" у Рівному завершилася з рахунком 1:1 .

"Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму, причому зробили це досить курйозно. Захисник донеччан Микола Матвієнко вирішив швидко виконати штрафний удар і відправив м'яч у сітку, поки голкіпер суперника Євген Паст вибудовував стінку. Головний арбітр Олександр Шандор гол зарахував.

Проте дуже швидко фортуна повернула борг господарям. Артем Бондаренко в центрі поля зіграв прямою ногою проти Яго Сікейри, за що отримав пряму червону картку. Тож на другий тайм "помаранчево-чорним" довелося виходити вже в меншості.

"Верес" скористався чисельною перевагою на 62-й хвилині. Після подачу з кутового помилився голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник, після чого захисник рівненського клубу Євген Шевченко в падінні переправив м'яч у ворота.

До фінального свистка жодній з команд більше забити не вдалося. Як підсумок, нічия.

Таким чином, "Шахтар" втратив перші очки в новому сезоні УПЛ. У стартовому турі донецький клуб здобув скромну перемогу над "Металістом 1925" (1:2).

"Верес" набрав перше очко в поточному розіграші чемпіонату України. У попередньому матчі рівненська команда прогрплп "Поліссю" (0:2).

У третьому турі вітчизняної першості "Шахтар" зіграє з "Олександрією", а "Верес" зустрінеться з "Колосом". Обидва поєдинки відбудуться 12 серпня.

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