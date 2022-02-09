Курйозний гол та шедевр: "Динамо" здолало чинного чемпіона Іспанії та вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Долю зустрічі вирішила серія пенальті.

Київське "Динамо" U-19 у рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА здолало в гостях однолітків іспанського "Депортіво". Завершивши основний час нічиєю 2:2 , "біло-сині" перемогли суперника в серії пенальті 3:2.

Зазначимо, що ця зустріч розпочалася для українського колективу не надто добре, адже вже на четвертій хвилині господарі відзначилися в сітці воріт киян. Утім, не встигли футболісти "Депортіво" відсвяткувати, як вже за три хвилини Антон Царенко відновив паритет.

Справжній курйоз трапився на 26 хвилині - намагаючись винести м'яч, голкіпер "Динамо" забарився та влучив у гравця опонента, який у підкаті переправив ігрове знаряддя у ворота. Трохи поліпшилися справи в киян на 36 хвилині - гравець іспанців отримав друге попередження та залишив, таким чином, свою команду в меншості. Цікаво, що вилучення отримав футболіст, який і забив другий м'яч у ворота "Динамо".

Незмінним рахунок був до 75 хвилини , саме тоді справжній шедевр вдався Олександру Яцику, який з 25 метрів обвідним ударом "поклав" м'яч у верхній кут воріт. Саме цей гол дозволив "Динамо" піти від поразки та перевести гру в серію пенальті.

Щодо ударів із одинадцятиметрової позначки, то тут точнішими виявилися футболісти "біло-синіх". На три з чотирьох ударів (схибив Самба Діалло, прим.) від "Динамо", іспанці відповіли лише двома з п'яти. Таким чином, перемігши "Депортіво", український колектив пробився до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

У групі "Динамо" посіло друге місце, пропустивши вперед португальську "Бенфіку";

"Депортиво" U-19 – чинний чемпіон юнацької першості Іспанії. Команда пробилася в плейоф через Шлях чемпіонів. У попередніх раундах іспанці пройшли польську "Погонь" та "Маккабі" Хайфу;

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 14 лютого.

Додамо, що перед грою з "Депортіво" кияни зазнали серйозних кадрових втрат. Утім, як бачимо це не завадило їм пробитися до наступної стадії змагань.