Кваліфікація ЧС-2022: Німеччина помстилася Північній Македонії, Нідерланди рознесли Гібралтар

Фаворити надупевнено виграли свої поєдинки.

У понеділок, 11 жовтня, відбулася частина матчів 8-го туру європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Серед грандів європейського футболу свої поєдинки провели збірні Німеччини та Нідерландів. Бундестім на виїзді розгромно перемогла Північну Македонію ( 4:0 ), а "ораньє" вдома знищили Гібралтар - 6:0 .

Таким чином, німці взяли реванш у македонців за поразку в матчі 3-го туру відбору на мундіаль в Катарі. У березні цього року балканська збірна в Дуйсбурзі сенсаційно обіграла команду Йоахіма Льова з рахунком 2:1.

Тепер уже під керівництвом Хансі Фліка німці розгромили господарів поля завдяки дублю Тімо Вернера та голам Кая Гаверца та Джамала Мусіали. Зазначимо, що всі м'ячі було забито в другому таймі.

Німеччина (21 очко) достроково забезпечила собі першу сходинку групи J та першою з європейських збірних завоювала пряму путівку на мундіаль в Катарі. Північна Македонія (12 балів) опустилася на третє місце, пропустивши вперед Румунію (13 пунктів).

Що стосується поєдинку в Роттердамі, то "Помаранчеві" вирішили долю протистояння ще в першому таймі, тричі забивши у ворота Гібралтару. Дубль оформив Мемфіс Депай, який у матчі реалізував лише один з двох пенальті, також гол забив Вірджил ван Дейк. А після перерви гостей добили Дензел Дюмфріс, Арно Груневелд і Доніелл Мален.

Нідерланди (19 балів) лідирують у групі G, випереджаючи Норвегію на два очки. Туреччина (15 пунктів) йде третьою. Гібралтар замикає турнірну таблицю з нулем у своєму заліку.

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