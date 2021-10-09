Кваліфікація ЧС-2022: збірна Англії познущалася з країни-карлика за арбітражу українки

Кваліфікація ЧС-2022: збірна Англії познущалася з країни-карлика за арбітражу українки

Підопічні Гарета Саутгейта впевнено лідирують у своїй групі.

Збірна Англії розгромила Андорру в матчі 7-го туру кваліфікації Чемпіонату світу-2022, який обслуговувала українська арбітриня Катерина Монзуль.

Поєдинок на "Естаді Насьйональ" завершився перемогою гостей з рахунком 5:0.

Голами за команду "Трьох левів" відзначилися Бенджамін Чілвелл, Букайо Сака, Теммі Абрахам, Джеймс Ворд-Прауз і Джек Гріліш. Свій гол Ворд-Прауз забив, добивши м'яч у сітку після нереалізованого пенальті, призначеного Монзуль.

Також Катерина показала в матчі 5 жовтих карток - три родоначальникам футболу та дві гравцям країни-карлика. Без червоних карток українська арбітриня обійшлася, пожалівши обидві команди.

Таким чином, Монзуль увійшла до історії. Раніше ще ніколи жіноча бригада не судила матч дорослої чоловічої збірної Англії з футболу,

Монзуль вдруге в кар'єрі працювала на грі відбору до чоловічого мундіалю. Раніше вона вже судила матч кваліфікації ЧС-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів.

В інших матчах групи I Польща перемогла Сан-Марино (5:0), а Албанія мінімально обіграла Угорщину (1:0).

Після семи турів Англія очолює групу I з 19 балами у своєму активі. Далі розташувалися Албанія (15), Польща (14), Угорщина (10), Андорра (3) та Сан-Марино (0).

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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