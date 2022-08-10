Кваліфікація Ліги чемпіонів: "Бенфіка" Яремчука очікує "Динамо" у плейоф, фіналіст Ліги Європи помстився за сенсаційну поразку

"Бенфіка", за яку виступає українець Роман Яремчук, вдруге розгромила "Мітьюлланд" та пробилась до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 1:3 .

У складі "орлів" відзначилися Енцо Фернандес, Енріке Араужу та Діогу Гонсалвеш.

Український форвард вийшов на заміну одразу після перерви та зробив гольову передачу на Гонсалвеша, коли забивався 3-й гол. Це перша гольова дія Яремчука у сезоні. У трьох іграх він тричі виходив на заміну.

У наступному етапі "орли" зіграють проти "Динамо", яке перемогло австрійський "Штурм".

В іншому поєдинку ігрового дня кваліфікації Ліги чемпіонів "Рейнджерс" після сенсаційної поразки в гостях (2:0) зміг розгромно помститися "Уніону" Сент-Жилуаз в матчі-відповіді.

Шотландцям необхідно було перемагати з різницею у 3 м'ячі, щоб пробитись в плейоф ЛЧ. Зрештою, їм це вдалося - забивали Джеймс Таверньє, Антоніо Чолак та Малік Тіллман.

Інші результати ігрового дня:

ПСВ – Монако – 3:2, за сумою двох матчів – 4:3

Жальгіріс – Буде-Глімт – 1:1, за сумою двох матчів – 1:6

Аполлон – Маккабі Хайфа – 2:0, за сумою двох матчів – 2:4

Пюнік – Црвена Звезда – 0:2, за сумою двох матчів – 0:7

Вікторія Плзень – Шериф – 2:1, за сумою двох матчів – 4:2

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