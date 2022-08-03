Кваліфікація Ліги чемпіонів: "Бенфіка" Яремчука розбила данців, дебютант турніру сенсаційно розібрався з "Рейнджерс"

Так, португальська "Бенфіка", за яку виступає українець Роман Яремчук, впевнено перемогла в рідних стінах данський "Мітьюлланд" із рахунком 4:1 .

Зазначимо, що все в цій дуелі стало зрозуміло після 40 зіграних хвилин, коли "орли" тричі розписалися в сітці воріт опонента. Забитими голами за господарів відзначилися Гонсалу Рамуш ( 17 хвилина , 33 ) та Енцо Фернандес ( 40 ).

Фото: Associated Press

Продовжили побиття опонента футболісти "Бенфіки" на 61 хвилині , коли 21-річний Рамуш зробив хет-трик. Усе на що спромоглися гравці "Мітьюлланда", так це на забитий м'яч із пенальті у виконанні Піоне Сісто ( 78 ).

Що стосується Яремчука, то він вийшов на поле за десять хвилин до кінця основного часу, замінивши героя протистояння - Рамуша.

Таким чином, розбивши "Мітьюлланд", португальці зробили вагомий крок до плейоф кваліфікації ЛЧ. Там на переможця пари "Бенфіка" - "Мітьюлланд" чекає тріумфатор протистояння між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

"Динамо" та "Штурм" свій перший матч проведуть у середу, 4 серпня. За всіма подіями в цій грі ви можете слідкувати в текстовій трансляції на ТСН Проспорт.

В іншому поєдинку ігрового дня кваліфікації Ліги чемпіонів дебютант змагань бельгійський "Юніон Сент-Жіллуаз" удома несподівано переміг фіналиста минулого розіграшу Ліги Європи шотландський "Рейнджерс" із рахунком 2:0 .

Господарі забили по голу в кожному з таймів. На 27 хвилині відкрив рахунок Тедді Теума, а крапку на 76 хвилині з пенальті поставив Данте Ванзейр.

Інші результати ігрового дня:

- "Шериф (Молдова) - "Вікторія" Плзень (Чехія) 1:2;

- "Лудогорець" (Болгарія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) 1:2;

- "Монако" (Франція) - ПСВ (Нідерланди) 1:1