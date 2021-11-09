Кваліфікація на ЧС-2022: турнірне становище в групі збірної України перед заключними матчами

Кваліфікація на ЧС-2022: турнірне становище в групі збірної України перед заключними матчами

Команді Олександра Петракова залишилося зіграти всього один поєдинок.

Європейська кваліфікація на Чемпіонат світу-2022 наближається до свого завершення. Національним командам залишилося провести лише один-два поєдинки, після чого стануть відомі всі володарі 10 прямих путівок на мундіаль та 12 учасників стикових матчів.

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Заключні, дев'ятий та десятий тури, будуть зіграні від 11-го до 16 листопада. ТСН Проспорт розповідає про турнірне становище в групі збірної України, яка ще зберігає шанси вийти на світову першість.

Турнірна таблиця групи D:

Франція (12 очок, 6 матчів); Україна (9, 7); Фінляндія (8, 6); Боснія та Герцеговина (7, 6); Казахстан (3, 7).

Матчі, які залишилися:

13 листопада: Франція - Казахстан, Боснія та Герцеговина - Фінляндія.

16 листопада: Фінляндія - Франція, Боснія та Герцеговина - Україна

Турнірні розклади перед двома останніми турами:

Франція вийде з першого місця, якщо обіграє Казахстан. Її також влаштує нічия, якщо матч боснійців та фінів завершиться внічию. Франція гарантує собі першу або другу сходинку, якщо не програє казахам.

Україна збереже шанси на перше місце лише у разі поразки французів та втрати очок Фінляндією.

Фінляндія збереже шанси на перше місце, якщо обіграє боснійців, а французи втратять очки, або зіграє внічию, а Франція програє.

Боснія та Герцеговина втратить шанси вийти на ЧС-2022, якщо програє Фінляндії.

Казахстан вже втратив усі шанси вийти на мундіаль в Катарі.

Хто вийде на ЧС-2022

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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