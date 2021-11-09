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Кваліфікація на ЧС-2022: турнірне становище в групі збірної України перед заключними матчами

Кваліфікація на ЧС-2022: турнірне становище в групі збірної України перед заключними матчами

Команді Олександра Петракова залишилося зіграти всього один поєдинок.

Європейська кваліфікація на Чемпіонат світу-2022 наближається до свого завершення. Національним командам залишилося провести лише один-два поєдинки, після чого стануть відомі всі володарі 10 прямих путівок на мундіаль та 12 учасників стикових матчів.

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Заключні, дев'ятий та десятий тури, будуть зіграні від 11-го до 16 листопада. ТСН Проспорт розповідає про турнірне становище в групі збірної України, яка ще зберігає шанси вийти на світову першість.

Турнірна таблиця групи D:

Франція (12 очок, 6 матчів); Україна (9, 7); Фінляндія (8, 6); Боснія та Герцеговина (7, 6); Казахстан (3, 7).

Матчі, які залишилися:

13 листопада: Франція - Казахстан, Боснія та Герцеговина - Фінляндія.

16 листопада: Фінляндія - Франція, Боснія та Герцеговина - Україна

Турнірні розклади перед двома останніми турами:

  • Франція вийде з першого місця, якщо обіграє Казахстан. Її також влаштує нічия, якщо матч боснійців та фінів завершиться внічию. Франція гарантує собі першу або другу сходинку, якщо не програє казахам.
  • Україна збереже шанси на перше місце лише у разі поразки французів та втрати очок Фінляндією.
  • Фінляндія збереже шанси на перше місце, якщо обіграє боснійців, а французи втратять очки, або зіграє внічию, а Франція програє.
  • Боснія та Герцеговина втратить шанси вийти на ЧС-2022, якщо програє Фінляндії.
  • Казахстан вже втратив усі шанси вийти на мундіаль в Катарі.

Хто вийде на ЧС-2022

  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада  - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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