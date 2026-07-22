Кваліфікаційні матчі ЛНЗ в єврокубках ексклюзивно на Київстар ТБ

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ЛНЗ вперше у своїй історії виступить у єврокубках, де зустрінеться з одним із найсильніших клубів Бельгії. Протистояння стане випробуванням для черкаського клубу на міжнародній арені.

Перший матч ЛНЗ — «Гент» відбудеться 23 липня о 21:30, а матч-відповідь — 30 липня. Дивіться трансляції ексклюзивно на каналі «КС ТБ Футбол 2» на платформі Київстар ТБ. Перегляд доступний безкоштовно після реєстрації.

Окрім цього, на Київстар ТБ буде доступний матч київського «Динамо» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА проти грецького ПАОКа. Поєдинок транслюватиметься на каналі «КС ТБ Футбол» і буде доступний користувачам із платною підпискою. Матч відбудеться 23 липня о 20:00

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Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен уболівальник зможе знайти трансляції на свій смак.

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