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Кваліфікаційні матчі ЛНЗ в єврокубках ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально
Українські клуби продовжують виступи в єврокубковому сезоні 2026/27. Уже цього тижня ЛНЗ проведе матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти бельгійського «Гента». Обидва поєдинки ексклюзивно транслюватиме Київстар ТБ. Перегляд матчу доступний безкоштовно після реєстрації на платформі.
ЛНЗ вперше у своїй історії виступить у єврокубках, де зустрінеться з одним із найсильніших клубів Бельгії. Протистояння стане випробуванням для черкаського клубу на міжнародній арені.
Перший матч ЛНЗ — «Гент» відбудеться 23 липня о 21:30, а матч-відповідь — 30 липня. Дивіться трансляції ексклюзивно на каналі «КС ТБ Футбол 2» на платформі Київстар ТБ. Перегляд доступний безкоштовно після реєстрації.
Окрім цього, на Київстар ТБ буде доступний матч київського «Динамо» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА проти грецького ПАОКа. Поєдинок транслюватиметься на каналі «КС ТБ Футбол» і буде доступний користувачам із платною підпискою. Матч відбудеться 23 липня о 20:00
Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен уболівальник зможе знайти трансляції на свій смак.