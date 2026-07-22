ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Кваліфікаційні матчі ЛНЗ в єврокубках ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально

Українські клуби продовжують виступи в єврокубковому сезоні 2026/27. Уже цього тижня ЛНЗ проведе матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти бельгійського «Гента». Обидва поєдинки ексклюзивно транслюватиме Київстар ТБ. Перегляд матчу доступний безкоштовно після реєстрації на платформі.

Коментарі
Кваліфікаційні матчі ЛНЗ в єврокубках ексклюзивно на Київстар ТБ

ЛНЗ вперше у своїй історії виступить у єврокубках, де зустрінеться з одним із найсильніших клубів Бельгії. Протистояння стане випробуванням для черкаського клубу на міжнародній арені.

Перший матч ЛНЗ — «Гент» відбудеться 23 липня о 21:30, а матч-відповідь — 30 липня. Дивіться трансляції ексклюзивно на каналі «КС ТБ Футбол 2» на платформі Київстар ТБ. Перегляд доступний безкоштовно після реєстрації.

Окрім цього, на Київстар ТБ буде доступний матч київського «Динамо» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА проти грецького ПАОКа. Поєдинок транслюватиметься на каналі «КС ТБ Футбол» і буде доступний користувачам із платною підпискою. Матч відбудеться 23 липня о 20:00

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, тож кожен уболівальник зможе знайти трансляції на свій смак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie