Київстар ТБ ексклюзивно покаже дев'ять матчів Європейського Кубка націй з хокею сезону 2026/27

Дивіться матчі Європейського Кубка націй з хокею ексклюзивно на Київстар ТБ

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Збірна України з хокею розпочинає виступи в Європейському Кубку націй сезону 2026/27. Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме дев'ять матчів турніру, зокрема поєдинки української команди проти збірних Польщі, Великої Британії та Італії. Перші трансляції відбудуться вже 5–7 листопада.

Європейський Кубок націй об'єднає сім національних збірних: України, Великої Британії, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Словенії. Турнір відбуватиметься у три етапи: перший запланований на листопад 2026 року, наступні — на грудень 2026-го та лютий 2027-го. Для національної команди це можливість перевірити свої сили в міжнародних протистояннях і продемонструвати рівень українського хокею.

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Серед ключових гравців національної команди — хокеїсти, які вже заявили про себе на міжнародному рівні. Зокрема, нападник Данило Трахт, якого визнали найкращим форвардом чемпіонату світу 2026 року, та капітан збірної Ігор Мережко — найкращий захисник тієї ж першості. Також у складі команди виступатимуть Артем Гребеник, Євген Фадєєв та Андрій Денискін, які допомагатимуть збірній у боротьбі з європейськими суперниками.

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Розклад перших матчів збірної України:

5 листопада, четвер

21:00 — Польща — Україна

6 листопада, п'ятниця

17:00 — Україна — Велика Британія

7 листопада, субота

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19:45 — Італія — Україна

У грудні на другому етапі турніру збірна України зустрінеться з командами Франції, Польщі та Угорщини. У лютому 2027 року на українців чекатимуть матчі проти Словенії, Франції та Італії.

Прямі трансляції матчів Європейського Кубка націй будуть доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті Київстар ТБ Хокей . Поєдинки транслюватимуться у високій якості та з професійним коментуванням.

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Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з хокею бойкотуватиме матчі проти Росії через війну в Україні.

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