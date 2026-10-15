Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2028

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Київстар ТБ покаже матчі чоловічої збірної України з футзалу в основному раунді відбору на чемпіонат світу 2028 року. У межах ексклюзивної трансляції на платформі глядачі зможуть стежити за протистояннями української команди зі збірними Естонії та Словаччини, а також дивитися товариські матчі за участю національної збірної.

Першою трансляцією стане товариський матч Латвія — Україна, який відбудеться 16 жовтня о 20:30. Уже 20 жовтня о 19:00 українська збірна зіграє проти Естонії в першому турі основного раунду відбору на ЧС-2028.

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Наступні матчі збірної України в межах відбору заплановані на 10 листопада — проти Словаччини, 26 лютого — проти Естонії та 2 березня — проти Словаччини. У двох останніх зустрічах українська команда гратиме вдома.

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Серед лідерів національної збірної — Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук, Петро Шотурма та Олександр Сухов.

Усі матчі збірної України з футзалу в межах відбору на ЧС-2028 дивіться ексклюзивно на каналі «Київстар ТБ Футзал» .

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Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ.

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