ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2028

Дивіться поєдинки збірної України з футзалу в основному раунді відбору на чемпіонат світу 2028 року ексклюзивно на Київстар ТБ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2028

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме матчі збірної України з футзалу у відборі на ЧС-2028

Київстар ТБ покаже матчі чоловічої збірної України з футзалу в основному раунді відбору на чемпіонат світу 2028 року. У межах ексклюзивної трансляції на платформі глядачі зможуть стежити за протистояннями української команди зі збірними Естонії та Словаччини, а також дивитися товариські матчі за участю національної збірної.

Першою трансляцією стане товариський матч Латвія — Україна, який відбудеться 16 жовтня о 20:30. Уже 20 жовтня о 19:00 українська збірна зіграє проти Естонії в першому турі основного раунду відбору на ЧС-2028.

Наступні матчі збірної України в межах відбору заплановані на 10 листопада — проти Словаччини, 26 лютого — проти Естонії та 2 березня — проти Словаччини. У двох останніх зустрічах українська команда гратиме вдома.

Серед лідерів національної збірної — Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук, Петро Шотурма та Олександр Сухов.

Усі матчі збірної України з футзалу в межах відбору на ЧС-2028 дивіться ексклюзивно на каналі «Київстар ТБ Футзал».

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026 ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie