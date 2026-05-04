Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Усик — Верховен

Поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ.

Максим Приходько
Усик — Верховен

23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті відбудеться один із найочікуваніших боксерських вечорів року — поєдинок за участю абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях Олександра Усика.

Трансляцію цього бою з українським коментуванням глядачі зможуть побачити лише на Київстар ТБ — платформа виступає офіційним транслятором події в Україні. Поєдинок буде доступним у пакеті Преміум HD.

Суперником українця стане зірковий кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок об'єднає представників двох різних бойових дисциплін — професійного боксу та кікбоксингу — і вже привертає значну увагу спортивної аудиторії.

Олександр Усик — чемпіон світу у надважкій вазі та один із найтехнічніших боксерів сучасності. Ріко Верховен — багаторічний чемпіон у кікбоксингу, відомий своєю фізичною підготовкою та силовим стилем. На кону бою — титул чемпіона світу за версією WBC. Точний час трансляції буде повідомлено згодом.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

До слова, платформа кіно і телебачення Київстар ТБ продовжує розширювати спортивні пропозиції: наразі в розділі "Спорт" доступні 35 телеканалів, тож кожен глядач зможе знайти трансляції на свій смак.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або за посиланням вебверсію у браузері. Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Стежте за новинками й прем'єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

