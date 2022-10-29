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Ла Ліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Барселона" спробує обігнати мадридський "Реал".

Від 28-го до 31 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Лідер турнірної таблиці – мадридський "Реал" – 30 жовтня прийматиме новачка еліти – "Жирону".

Днем раніше найближий переслідувач – "Барселона" – зіграє на виїзді проти "Валенсії".

Наступного дня "Барселона" на своєму полі розбила "Атлетик" Більбао.

  • Після 11-го туру в Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 31 очко. На другому місці - "Барселона" (28). Далі розташувалися "Атлетіко" (23), "Реал Сосьєдад" (22) і "Бетіс" (20).
  • Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 4 - 7 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 28 жовтня
22:00 МАЛЬОРКА   1:1   ЕСПАНЬЙОЛ
Субота, 29 жовтня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 КАДІС   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 30 жовтня
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БЕТІС
Понеділок, 31 жовтня
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 11 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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