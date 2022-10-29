Ла Ліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" спробує обігнати мадридський "Реал".
Від 28-го до 31 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Лідер турнірної таблиці – мадридський "Реал" – 30 жовтня прийматиме новачка еліти – "Жирону".
Днем раніше найближий переслідувач – "Барселона" – зіграє на виїзді проти "Валенсії".
Наступного дня "Барселона" на своєму полі розбила "Атлетик" Більбао.
- Після 11-го туру в Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 31 очко. На другому місці - "Барселона" (28). Далі розташувалися "Атлетіко" (23), "Реал Сосьєдад" (22) і "Бетіс" (20).
- Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 4 - 7 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 28 жовтня
|22:00
|МАЛЬОРКА
|1:1
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Субота, 29 жовтня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|КАДІС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 30 жовтня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БЕТІС
|Понеділок, 31 жовтня
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблиця Ла Ліги після 11 туру
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