Ла Ліга онлайн: результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 28-го до 31 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Лідер турнірної таблиці – мадридський "Реал" – 30 жовтня прийматиме новачка еліти – "Жирону".

Днем раніше найближий переслідувач – "Барселона" – зіграє на виїзді проти "Валенсії".

Наступного дня "Барселона" на своєму полі розбила "Атлетик" Більбао.

Після 11-го туру в Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 31 очко. На другому місці - "Барселона" (28). Далі розташувалися "Атлетіко" (23), "Реал Сосьєдад" (22) і "Бетіс" (20).

Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 4 - 7 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 11 туру

Фото: flashscore.ua

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