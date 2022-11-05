Ла Ліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Боротьба за чемпіонство між "Реалом" і "Барселоною" у самому розпалі.
Від 4-го до 7 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Лідер турнірної таблиці – мадридський "Реал" – 7 листопада на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".
Найближий переслідувач "вершкових" у турнірній таблиці – "Барселона" – 5 листопада прийматиме "Альмерію".
- Після 12-го туру в Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 32 бали. На другому місці – "Барселона" (31). Далі розташувалися "Атлетіко" (23) і "Бетіс" (23).
- Поєдинки 14-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 10 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 4 листопада
|22:00
|ЖИРОНА
|2:1
|АТЛЕТИК
|Субота, 5 листопада
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Неділя, 6 листопада
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 7 листопада
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 12 туру
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