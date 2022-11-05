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Ла Ліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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39
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Боротьба за чемпіонство між "Реалом" і "Барселоною" у самому розпалі.

Від 4-го до 7 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Лідер турнірної таблиці – мадридський "Реал" – 7 листопада на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".

Найближий переслідувач "вершкових" у турнірній таблиці – "Барселона" – 5 листопада прийматиме "Альмерію".

  • Після 12-го туру в Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 32 бали. На другому місці – "Барселона" (31). Далі розташувалися "Атлетіко" (23) і "Бетіс" (23).
  • Поєдинки 14-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 10 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 4 листопада
22:00 ЖИРОНА   2:1   АТЛЕТИК
Субота, 5 листопада
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   КАДІС
17:15 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Неділя, 6 листопада
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БЕТІС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 7 листопада
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 12 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
39
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