Ла Ліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" спробує зберегти лідерство, яке минулого туру відібрала у "Реала".
8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Поєдинки нетрадиційно будуть зіграні посеред тижня. У вівторок, 8 листопада, "Барселона", яка нещодавно вийшла в лідери чемпіонату, завітає в гості до "Осасуни".
Мадридський "Реал" у четвер, 10 листопада, в матчі-закритті туру прийматиме "Кадіс".
- Після 13-го туру лідерство в Примері захопила "Барселона", яка набрала 34 очки. "Реал", сенсаційно зазнавши першої поразки в сезоні, відстав від каталонців на два бали. Далі розташувалися "Атлетіко" (24) і "Бетіс" (24).
- Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі. Базова дата – 31 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вівторок, 8 листопада
|20:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|21:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Середа, 9 листопада
|20:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|21:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Четвер, 10 листопада
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|21:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БЕТІС
|22:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|КАДІС
Таблиця Ла Ліги після 13 туру
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