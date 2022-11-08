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Ла Ліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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58
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Барселона" спробує зберегти лідерство, яке минулого туру відібрала у "Реала".

8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Поєдинки нетрадиційно будуть зіграні посеред тижня. У вівторок, 8 листопада, "Барселона", яка нещодавно вийшла в лідери чемпіонату, завітає в гості до "Осасуни".

Мадридський "Реал" у четвер, 10 листопада, в матчі-закритті туру прийматиме "Кадіс".

  • Після 13-го туру лідерство в Примері захопила "Барселона", яка набрала 34 очки. "Реал", сенсаційно зазнавши першої поразки в сезоні, відстав від каталонців на два бали. Далі розташувалися "Атлетіко" (24) і "Бетіс" (24).
  • Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі. Базова дата – 31 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вівторок, 8 листопада
20:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   ЖИРОНА
21:00 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:30 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
Середа, 9 листопада
20:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ХЕТАФЕ
20:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
21:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТІКО
Четвер, 10 листопада
20:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕЛЬТА
21:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БЕТІС
22:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   КАДІС

Таблиця Ла Ліги після 13 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
58
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