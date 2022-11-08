Ла Ліга онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

8 – 10 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Поєдинки нетрадиційно будуть зіграні посеред тижня. У вівторок, 8 листопада, "Барселона", яка нещодавно вийшла в лідери чемпіонату, завітає в гості до "Осасуни".

Мадридський "Реал" у четвер, 10 листопада, в матчі-закритті туру прийматиме "Кадіс".

Після 13-го туру лідерство в Примері захопила "Барселона", яка набрала 34 очки. "Реал", сенсаційно зазнавши першої поразки в сезоні , відстав від каталонців на два бали. Далі розташувалися "Атлетіко" (24) і "Бетіс" (24).

, відстав від каталонців на два бали. Далі розташувалися "Атлетіко" (24) і "Бетіс" (24). Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі . Базова дата – 31 грудня.

. Базова дата – 31 грудня. Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 13 туру

Фото: flashscore.ua

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