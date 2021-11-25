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Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Реал" Сосьєдад спробує наздогнати мадридський "Реал" у турнірній таблиці.

Від 26-го по 29 листопада відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Ключовими поєдинками туру стануть матчі "Реал" Мадрид - "Севілья" та "Еспаньйол" - "Реал" Сосьєдад, за результатами яких може змінитися лідер турнірної таблиці.

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  • Після 14 турів у Примері лідирує "Реал" Мадрид - 30 очок. За ним розташувалися "Реал" Сос'єдад (29), "Севілья" (28) та "Атлетіко" (26). Усі крім Сос'єдада мають гру в запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 20 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 3-6 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 26 листопада
22:00 АТЛЕТИК   -   ГРАНАДА
Субота, 27 листопада
15:00 АЛАВЕС       СЕЛЬТА
17:15 ВАЛЕНСІЯ   -   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 МАЛЬОРКА   -   ХЕТАФЕ
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   -   БАРСЕЛОНА
Неділя, 28 листопада
15:00 БЕТІС   -   ЛЕВАНТЕ
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   -   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 КАДІС   -   АТЛЕТІКО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   -   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 29 листопада
22:00 ОСАСУНА   -   ЕЛЬЧЕ
           

Таблиця Ла Ліги після 14 турів

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