Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" Сосьєдад спробує наздогнати мадридський "Реал" у турнірній таблиці.
Від 26-го по 29 листопада відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Ключовими поєдинками туру стануть матчі "Реал" Мадрид - "Севілья" та "Еспаньйол" - "Реал" Сосьєдад, за результатами яких може змінитися лідер турнірної таблиці.
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- Після 14 турів у Примері лідирує "Реал" Мадрид - 30 очок. За ним розташувалися "Реал" Сос'єдад (29), "Севілья" (28) та "Атлетіко" (26). Усі крім Сос'єдада мають гру в запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 20 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 3-6 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|П'ятниця, 26 листопада
|22:00
|АТЛЕТИК
|-
|ГРАНАДА
|Субота, 27 листопада
|15:00
|АЛАВЕС
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|-
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|-
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|-
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 28 листопада
|15:00
|БЕТІС
|-
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|-
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|КАДІС
|-
|АТЛЕТІКО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|-
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 29 листопада
|22:00
|ОСАСУНА
|-
|ЕЛЬЧЕ