Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" Сосьєдад спробує наздогнати мадридський "Реал" у турнірній таблиці.

Від 26-го по 29 листопада відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Ключовими поєдинками туру стануть матчі "Реал" Мадрид - "Севілья" та "Еспаньйол" - "Реал" Сосьєдад, за результатами яких може змінитися лідер турнірної таблиці.

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Після 14 турів у Примері лідирує "Реал" Мадрид - 30 очок. За ним розташувалися "Реал" Сос'єдад (29), "Севілья" (28) та "Атлетіко" (26). Усі крім Сос'єдада мають гру в запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 20 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 3-6 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 14 турів