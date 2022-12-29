Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Елітний іспанський дивізіон повертається після паузи, пов'язаної з чемпіонатом світу.

29 – 31 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 30 грудня на виїзді зіграє з "Вальядолідом".

Каталонська "Барселона", яка перед чемпіонатом світу захопила лідерство в турнірній таблиці, 31 грудня прийматиме в дербі "Еспаньйол".

Після 14 турів "Барселона" лідирує в Примері, маючи 37 очок. "Реал" відстає від каталонців на два бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (26).

Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 9 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 14 туру

Фото: flashscore.ua

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