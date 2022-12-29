Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
21
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Елітний іспанський дивізіон повертається після паузи, пов'язаної з чемпіонатом світу.

29 – 31 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 30 грудня на виїзді зіграє з "Вальядолідом".

Каталонська "Барселона", яка перед чемпіонатом світу захопила лідерство в турнірній таблиці, 31 грудня прийматиме в дербі "Еспаньйол".

  • Після 14 турів "Барселона" лідирує в Примері, маючи 37 очок. "Реал" відстає від каталонців на два бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (26).
  • Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 9 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Четвер, 29 грудня
18:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
20:15 БЕТІС   _:_   АТЛЕТИК
22:30 АТЛЕТІКО   _:_   ЕЛЬЧЕ
П'ятниця, 30 грудня
18:00 ХЕТАФЕ   _:_   МАЛЬОРКА
20:15 КАДІС   _:_   АЛЬМЕРІЯ
20:15 СЕЛЬТА   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:30 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Субота, 31 грудня
15:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 14 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Один із найуспішніших тренерів світу висловився про можливу роботу у збірній Бразилії

Роналду відмовився від "космічного" трансферу: відома причина

Комічне вилучення Неймара, рятівний гол Мбаппе: ПСЖ на останніх секундах вирвав перемогу над аутсайдером

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
21
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація