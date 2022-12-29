Ла Ліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Елітний іспанський дивізіон повертається після паузи, пов'язаної з чемпіонатом світу.
29 – 31 грудня відбудуться матчі п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 30 грудня на виїзді зіграє з "Вальядолідом".
Каталонська "Барселона", яка перед чемпіонатом світу захопила лідерство в турнірній таблиці, 31 грудня прийматиме в дербі "Еспаньйол".
- Після 14 турів "Барселона" лідирує в Примері, маючи 37 очок. "Реал" відстає від каталонців на два бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (26).
- Поєдинки 16-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 9 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Четвер, 29 грудня
|18:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|20:15
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|П'ятниця, 30 грудня
|18:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:15
|КАДІС
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|20:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:30
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Субота, 31 грудня
|15:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 14 туру
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