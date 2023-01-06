Ла Ліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку "Атлетіко" прийматиме "Барселону".
6 – 9 січня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 7 січня на виїзді зіграє проти "Вільярреала".
А наступного дня в центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Атлетіко" і каталонська "Барселона".
- Після 15 турів "Барселона" (38 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" (38) лише за додатковими показниками. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (29). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (27).
- Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 13 – 16 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 6 січня
|19:30
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|КАДІС
|Субота, 7 січня
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|Неділя, 8 січня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 9 січня
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 15 туру
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