Ла Ліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку "Атлетіко" прийматиме "Барселону".

6 – 9 січня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 7 січня на виїзді зіграє проти "Вільярреала".

А наступного дня в центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Атлетіко" і каталонська "Барселона".

Після 15 турів "Барселона" (38 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" (38) лише за додатковими показниками. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (29). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (27).

Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 13 – 16 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 15 туру

Фото: flashscore.ua

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