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Ла Ліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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67
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Атлетіко" прийматиме "Барселону".

6 – 9 січня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, 7 січня на виїзді зіграє проти "Вільярреала".

А наступного дня в центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Атлетіко" і каталонська "Барселона".

  • Після 15 турів "Барселона" (38 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" (38) лише за додатковими показниками. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (29). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (27).
  • Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 13 – 16 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 6 січня
19:30 ЕЛЬЧЕ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   КАДІС
Субота, 7 січня
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ЖИРОНА
Неділя, 8 січня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   БЕТІС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 9 січня
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 15 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
67
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