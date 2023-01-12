Ла Ліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Два поєдинки туру пересено у зв'язку з проведенням Суперкубка Іспанії.
13 – 16 січня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою між "Сельтою" і "Вільярреалом".
Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – мадридського "Реала" та каталонської "Барселони" – перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії.
- Після 16 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (32). Четверту сходинку посідає "Бетіс" (28).
- Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 20 – 23 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 13 січня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Субота, 14 січня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 15 січня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 16 січня
|22:00
|КАДІС
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|Середа, 1 лютого
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
Таблиця Ла Ліги після 16 туру
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