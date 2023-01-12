Ла Ліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Два поєдинки туру пересено у зв'язку з проведенням Суперкубка Іспанії.

13 – 16 січня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Сельтою" і "Вільярреалом".

Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – мадридського "Реала" та каталонської "Барселони" – перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії.

Після 16 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (32). Четверту сходинку посідає "Бетіс" (28).

Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 20 – 23 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 16 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Реал" у серії пенальті здолав "Валенсію" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)

Після скандалів із Зіданом та домаганнями: президента Федерації футболу Франції усунули від посади

"Мілан" у більшості зазнав сенсаційного фіаско та вилетів з Кубка Італії (відео)