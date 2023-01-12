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Ла Ліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Два поєдинки туру пересено у зв'язку з проведенням Суперкубка Іспанії.

13 – 16 січня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Сельтою" і "Вільярреалом".

Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – мадридського "Реала" та каталонської "Барселони" – перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії.

  • Після 16 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (32). Четверту сходинку посідає "Бетіс" (28).
  • Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 20 – 23 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 13 січня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Субота, 14 січня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 ОСАСУНА   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 15 січня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 16 січня
22:00 КАДІС   _:_   ЕЛЬЧЕ
Середа, 1 лютого
22:00 БЕТІС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЕНСІЯ

Таблиця Ла Ліги після 16 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
97
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