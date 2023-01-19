Ла Ліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону".

20 – 23 січня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою "Мальоркою" між "Сельтою".

Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" – заплановано на неділю. "Синьо-гранатові" приймуть "Хетафе", а "вершкові" в центральному матчі туру на виїзді битимуться проти "Атлетика" Більбао.

Того ж дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, в гостях зустрінеться з "Вільярреалом".

Після 17 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (35). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (28).

Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 17 туру

Фото: flashscore.ua

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