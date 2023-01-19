Ла Ліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону".
20 – 23 січня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою "Мальоркою" між "Сельтою".
Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" – заплановано на неділю. "Синьо-гранатові" приймуть "Хетафе", а "вершкові" в центральному матчі туру на виїзді битимуться проти "Атлетика" Більбао.
Того ж дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, в гостях зустрінеться з "Вільярреалом".
- Після 17 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (35). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (28).
- Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 20 січня
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 21 січня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|КАДІС
|Неділя, 22 січня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 23 січня
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
Таблиця Ла Ліги після 17 туру
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