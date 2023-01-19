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Ла Ліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
59
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

twitter.com/GironaFC

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону".

20 – 23 січня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою "Мальоркою" між "Сельтою".

Поєдинки за участю грандів іспанського футболу – каталонської "Барселони" та мадридського "Реала" – заплановано на неділю. "Синьо-гранатові" приймуть "Хетафе", а "вершкові" в центральному матчі туру на виїзді битимуться проти "Атлетика" Більбао.

Того ж дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, в гостях зустрінеться з "Вільярреалом".

  • Після 17 турів "Барселона" (41 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (35). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (28).
  • Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 20 січня
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 21 січня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   БЕТІС
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   КАДІС
Неділя, 22 січня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЖИРОНА
17:15 ЕЛЬЧЕ   _:_   ОСАСУНА
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 23 січня
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АЛЬМЕРІЯ

Таблиця Ла Ліги після 17 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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