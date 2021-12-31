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Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Примера повертається з різдвяних канікул.

Від 31-го грудня 2021 року до 3 січня 2022 року відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Розпочав новий тур поєдинок між "Валенсією" та новичком Ла Ліги "Еспаньйолом", який завершився неочікуваною перемогою гостей - 1:2.

  • Після 18 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 43 очки. За ним розташувалися "Севілья" (37, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Валенсія" (31). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 27 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятниця, 31 грудня
17:15 ВАЛЕНСІЯ   1:2   ЕСПАНЬЙОЛ
Неділя, 2 січня
15:00 ХЕТАФЕ   -:-   РЕАЛ МАДРИД
17:15 АТЛЕТІКО   -:-   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЕЛЬЧЕ   -:-   ГРАНАДА
19:30 БЕТІС   -:-   СЕЛЬТА
19:30 АЛАВЕС   -:-   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 МАЛЬОРКА   -:-   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 3 січня
20:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   -:-   ЛЕВАНТЕ
22:00 ОСАСУНА   -:-   АТЛЕТИК
22:15 КАДІС   -:-   СЕВІЛЬЯ

Таблиця Ла Ліги після 18 турів

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