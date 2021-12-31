Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Примера повертається з різдвяних канікул.

Від 31-го грудня 2021 року до 3 січня 2022 року відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Розпочав новий тур поєдинок між "Валенсією" та новичком Ла Ліги "Еспаньйолом", який завершився неочікуваною перемогою гостей - 1:2.

Після 18 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 43 очки. За ним розташувалися "Севілья" (37, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Валенсія" (31). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 27 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 18 турів