Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Примера повертається з різдвяних канікул.
Від 31-го грудня 2021 року до 3 січня 2022 року відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Розпочав новий тур поєдинок між "Валенсією" та новичком Ла Ліги "Еспаньйолом", який завершився неочікуваною перемогою гостей - 1:2.
- Після 18 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 43 очки. За ним розташувалися "Севілья" (37, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Валенсія" (31). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 27 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|П'ятниця, 31 грудня
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|1:2
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Неділя, 2 січня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|-:-
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|АТЛЕТІКО
|-:-
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|-:-
|ГРАНАДА
|19:30
|БЕТІС
|-:-
|СЕЛЬТА
|19:30
|АЛАВЕС
|-:-
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|-:-
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 3 січня
|20:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|-:-
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|ОСАСУНА
|-:-
|АТЛЕТИК
|22:15
|КАДІС
|-:-
|СЕВІЛЬЯ