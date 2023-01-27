Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Барселони".
27 – 30 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою між "Альмерією" та "Еспаньйолом".
Наступного дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, вдома зіграє проти "Барселони".
У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Реал Сосьєдад".
- Після 18 турів "Барселона" (44 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (38). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (31).
- Поєдинки 20-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 27 січня
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Субота, 28 січня
|15:00
|КАДІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТІС
|Неділя, 29 січня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 30 січня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 18 туру
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