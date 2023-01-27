Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Барселони".

27 – 30 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Альмерією" та "Еспаньйолом".

Наступного дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, вдома зіграє проти "Барселони".

У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Реал Сосьєдад".

Після 18 турів "Барселона" (44 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (38). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (31).

Поєдинки 20-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 18 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Яскравий камбек: "Реал" драматично обіграв "Атлетіко" та вийшов до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

"Барселона" у більшості здолала "Реал Сосьєдад" і вийшла до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

Перший трофей Хаві: "Барселона" впевнено розібралася з "Реалом" і завоювала Суперкубок Іспанії