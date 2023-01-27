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Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
410
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

twitter.com/GironaFC

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Барселони".

27 – 30 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Альмерією" та "Еспаньйолом".

Наступного дня "Жирона", до складу якої з київського "Динамо" перейшов український півзахисник Віктор Циганков, вдома зіграє проти "Барселони".

У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Реал Сосьєдад".

  • Після 18 турів "Барселона" (44 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на три бали. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (38). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (31).
  • Поєдинки 20-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
П'ятниця, 27 січня
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
Субота, 28 січня
15:00 КАДІС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ЖИРОНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТІС
Неділя, 29 січня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИК
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Понеділок, 30 січня
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 18 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
410
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