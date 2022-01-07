Ла Ліга онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Примера продовжує визначати чемпіона сезону.

Від 8 до 10 січня 2022 року відбулися матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Розпочне новий тур поєдинок між аутсайдерами чемпіонату "Леванте" та "Мальоркою".

Лідеру Ла Ліги - мадридському "Реалу" - доведеться зустрітися з "Валенсією", яка минулого тижня неочікувано поступилася "Еспаньйолу".

Після 19 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 46 очків, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (41), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (32). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 31 пунктом.

Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 19 турів