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Ла Ліга онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Примера продовжує визначати чемпіона сезону.

Від 8 до 10 січня 2022 року відбулися матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Розпочне новий тур поєдинок між аутсайдерами чемпіонату "Леванте" та "Мальоркою".

Лідеру Ла Ліги - мадридському "Реалу" - доведеться зустрітися з "Валенсією", яка минулого тижня неочікувано поступилася "Еспаньйолу".

  • Після 19 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 46 очків, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (41), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (32). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 31 пунктом.
  • Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Субота, 8 січня
15:00 ЛЕВАНТЕ   -:-   МАЛЬОРКА
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   -:-   СЕЛЬТА
19:30 ГРАНАДА   -:-   БАРСЕЛОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   -:-   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 9 січня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   -:-   БЕТІС
17:15 СЕВІЛЬЯ   -:-   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   -:-   АТЛЕТИК
19:30 ОСАСУНА   -:-   КАДІС
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   -:-   АТЛЕТІКО
Понеділок, 10 січня
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   -:-   ЕЛЬЧЕ

Таблиця Ла Ліги після 19 турів

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