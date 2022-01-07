Ла Ліга онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Примера продовжує визначати чемпіона сезону.
Від 8 до 10 січня 2022 року відбулися матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Розпочне новий тур поєдинок між аутсайдерами чемпіонату "Леванте" та "Мальоркою".
Лідеру Ла Ліги - мадридському "Реалу" - доведеться зустрітися з "Валенсією", яка минулого тижня неочікувано поступилася "Еспаньйолу".
- Після 19 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 46 очків, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (41), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (32). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 31 пунктом.
- Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Субота, 8 січня
|15:00
|ЛЕВАНТЕ
|-:-
|МАЛЬОРКА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|-:-
|СЕЛЬТА
|19:30
|ГРАНАДА
|-:-
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|-:-
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 9 січня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|-:-
|БЕТІС
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|-:-
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|-:-
|АТЛЕТИК
|19:30
|ОСАСУНА
|-:-
|КАДІС
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|-:-
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 10 січня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|-:-
|ЕЛЬЧЕ