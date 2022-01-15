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Ла Ліга онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Головна увага фанатів буде прикута до протистояння "Валенсія" - "Севілья".

Від 16 до 20 січня 2022 року відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру сильнішого будуть визначати "Севілья" та "Валенсія".

  • Після 20 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очокі, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (44), "Бетіс" (34) та "Атлетіко" (33). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.
  • Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Неділя, 16 січня
15:00 ЕЛЬЧЕ   -:-   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Вівторок, 18 січня
21:00 БЕТІС   -:-   АЛАВЕС
22:30 КАДІС   -:-   ЕСПАНЬЙОЛ
Середа, 19 січня
20:00 СЕЛЬТА   -:-   ОСАСУНА
22:30 ВАЛЕНСІЯ   -:-   СЕВІЛЬЯ
Четвер, 20 січня
22:00 ХЕТАФЕ   -:-   ГРАНАДА

Таблиця Ла Ліги після 20 турів

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