Ла Ліга онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна увага фанатів буде прикута до протистояння "Валенсія" - "Севілья".
Від 16 до 20 січня 2022 року відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
У центральному поєдинку туру сильнішого будуть визначати "Севілья" та "Валенсія".
- Після 20 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очокі, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (44), "Бетіс" (34) та "Атлетіко" (33). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.
- Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
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|Неділя, 16 січня
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|-:-
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Вівторок, 18 січня
|21:00
|БЕТІС
|-:-
|АЛАВЕС
|22:30
|КАДІС
|-:-
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Середа, 19 січня
|20:00
|СЕЛЬТА
|-:-
|ОСАСУНА
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|-:-
|СЕВІЛЬЯ
|Четвер, 20 січня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|-:-
|ГРАНАДА