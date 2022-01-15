Ла Ліга онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна увага фанатів буде прикута до протистояння "Валенсія" - "Севілья".

Від 16 до 20 січня 2022 року відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру сильнішого будуть визначати "Севілья" та "Валенсія".

Після 20 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очокі, проте "вершкові" зіграли на матч більше. За ним розташувалися "Севілья" (44), "Бетіс" (34) та "Атлетіко" (33). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.

Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 18-20 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 20 турів