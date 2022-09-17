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Ла Ліга онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

16 - 18 вересня відбудуться ігри шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур іспанської Примери відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням новачка елітного дивізіону "Вальядоліда" проти "Кадіса".

У центральному матчі туру лідер чемпіонату - "Реал" - у мадридському дербі зустрінеться з "Атлетіко". Своєю чергою, каталонська "Барселона" зустрінеться з аутсайдером ліги "Ельче".

  • Після п'яти турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 15 очок із 15 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (13), "Бетіс" та "Осасуна" - у їхньому активі по 12 балів.
  • Поєдинки 7-го туру Ла Ліги відбудуться 30 вересня - 3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 16 вересня
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   0:1   КАДІС
Субота, 17 вересня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 18 вересня
15:00 ОСАСУНА   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 БЕТІС   _:_   ЖИРОНА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД 

Таблиця Ла Ліги після 5 туру

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