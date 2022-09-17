Ла Ліга онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур іспанської Примери відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням новачка елітного дивізіону "Вальядоліда" проти "Кадіса".

У центральному матчі туру лідер чемпіонату - "Реал" - у мадридському дербі зустрінеться з "Атлетіко". Своєю чергою, каталонська "Барселона" зустрінеться з аутсайдером ліги "Ельче".

Після п'яти турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 15 очок із 15 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (13), "Бетіс" та "Осасуна" - у їхньому активі по 12 балів.

Поєдинки 7-го туру Ла Ліги відбудуться 30 вересня - 3 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 16 вересня 22:00 ВАЛЬЯДОЛІД 0:1 КАДІС Субота, 17 вересня 15:00 МАЛЬОРКА _:_ АЛЬМЕРІЯ 17:15 БАРСЕЛОНА _:_ ЕЛЬЧЕ 19:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ СЕЛЬТА 22:00 АТЛЕТИК _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО Неділя, 18 вересня 15:00 ОСАСУНА _:_ ХЕТАФЕ 17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 19:30 БЕТІС _:_ ЖИРОНА 22:00 АТЛЕТІКО _:_ РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 5 туру

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