Ла Ліга онлайн: результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур іспанської Примери відкрився в п'ятницю, 16 вересня, протистоянням новачка елітного дивізіону "Вальядоліда" проти "Кадіса".
У центральному матчі туру лідер чемпіонату - "Реал" - у мадридському дербі зустрінеться з "Атлетіко". Своєю чергою, каталонська "Барселона" зустрінеться з аутсайдером ліги "Ельче".
- Після п'яти турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 15 очок із 15 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (13), "Бетіс" та "Осасуна" - у їхньому активі по 12 балів.
- Поєдинки 7-го туру Ла Ліги відбудуться 30 вересня - 3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 16 вересня
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|0:1
|КАДІС
|Субота, 17 вересня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 18 вересня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 5 туру
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