Ла Ліга онлайн: результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

7 - 10 жовтня відбудуться ігри восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 8-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон країни та один з лідерів турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 8 жовтня на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Напередодні "вершкові" перемогли донецький "Шахтар" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1).
Каталонська "Барселона", які ділить з "Реалом" лідерство, наступного дня прийматиме у новому турі "Сельту".
- Після семи турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 19 очок. Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (16) та "Бетіс" (15).
- Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 14 - 17 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 7 жовтня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 8 жовтня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 9 жовтня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|КАДІС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|Понеділок, 10 жовтня
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 7 туру
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