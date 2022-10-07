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Ла Ліга онлайн: результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

7 - 10 жовтня відбудуться ігри восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 8-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни та один з лідерів турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 8 жовтня на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Напередодні "вершкові" перемогли донецький "Шахтар" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1).

Каталонська "Барселона", які ділить з "Реалом" лідерство, наступного дня прийматиме у новому турі "Сельту".

  • Після семи турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 19 очок. Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (16) та "Бетіс" (15).
  • Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 14 - 17 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 7 жовтня
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 8 жовтня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   ЖИРОНА
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 9 жовтня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   БЕТІС
17:15 КАДІС   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕЛЬТА
Понеділок, 10 жовтня
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 7 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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