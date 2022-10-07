Ла Ліга онлайн: результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

7 - 10 жовтня відбудуться ігри восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 7 жовтня, розпочнеться 8-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни та один з лідерів турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 8 жовтня на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Напередодні "вершкові" перемогли донецький "Шахтар" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:1).

Каталонська "Барселона", які ділить з "Реалом" лідерство, наступного дня прийматиме у новому турі "Сельту".

Після семи турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 19 очок. Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (16) та "Бетіс" (15).

Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 14 - 17 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 7 туру

Фото: flashscore.ua

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