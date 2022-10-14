Ла Ліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

14 - 17 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 9-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Центральним матчем туру стане протистояння між лідерами турнірної таблиці - каталонською "Барселоною" та мадридським "Реалом". Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу".
"Атлетик", який перебуває на третьому місці турнірної таблиці, днем раніше зустрінеться з найближчим переслідувачем - "Атлетіко" Мадрид.
- Після восьми турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 22 бали. На третій сходинці - "Атлетик" Більбао (17).
- Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 18 - 20 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 14 жовтня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|0:0
|ХЕТАФЕ
|Субота, 15 жовтня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 16 жовтня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Понеділок, 17 жовтня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 8 туру
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