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Ла Ліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

14 - 17 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 9-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Центральним матчем туру стане протистояння між лідерами турнірної таблиці - каталонською "Барселоною" та мадридським "Реалом". Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу".

"Атлетик", який перебуває на третьому місці турнірної таблиці, днем раніше зустрінеться з найближчим переслідувачем - "Атлетіко" Мадрид.

  • Після восьми турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 22 бали. На третій сходинці - "Атлетик" Більбао (17).
  • Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 18 - 20 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 14 жовтня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   0:0   ХЕТАФЕ
Субота, 15 жовтня
15:00 ЖИРОНА   _:_   КАДІС
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 16 жовтня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 БЕТІС   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Понеділок, 17 жовтня
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 8 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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