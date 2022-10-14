Ла Ліга онлайн: результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

14 - 17 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 14 жовтня, розпочнеться 9-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Центральним матчем туру стане протистояння між лідерами турнірної таблиці - каталонською "Барселоною" та мадридським "Реалом". Матч відбудеться у неділю, 16 жовтня, на "Сантьяго Бернабеу".

"Атлетик", який перебуває на третьому місці турнірної таблиці, днем раніше зустрінеться з найближчим переслідувачем - "Атлетіко" Мадрид.

Після восьми турів у Чемпіонаті Іспанії утворилося двовладдя: "Барселона" та мадридський "Реал" набрали по 22 бали. На третій сходинці - "Атлетик" Більбао (17).

Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 18 - 20 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 8 туру

Фото: flashscore.ua

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