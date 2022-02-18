Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку "Барселона" зіграє в гостях з "Валенсією".

Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде звернена до поєдинку між "Валенсією" та "Барселоною", який розпочнеться 20 лютого, о 17:15 за київським часом.

Після 24 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 54 очки. На другому місці - "Севілья" (50). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (43). Четверта - "Барселона" (39), яка зберігає одну гру в запасі.

Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 25-28 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 24 туру