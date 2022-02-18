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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

У центральному поєдинку "Барселона" зіграє в гостях з "Валенсією".

Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде звернена до поєдинку між "Валенсією" та "Барселоною", який розпочнеться 20 лютого, о 17:15 за київським часом.

  • Після 24 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 54 очки. На другому місці - "Севілья" (50). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (43). Четверта - "Барселона" (39), яка зберігає одну гру в запасі.
  • Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 25-28 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 18 лютого
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Субота, 19 лютого
15:00 ГРАНАДА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 КАДІС   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛАВЕС
Неділя, 20 лютого
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   СЕВІЛЬЯ
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 БЕТІС   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Понеділок, 21 лютого
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ЛЕВАНТЕ

Таблиця Ла Ліги після 24 туру

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