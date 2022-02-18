Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку "Барселона" зіграє в гостях з "Валенсією".
Від 18-го до 21 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Головна увага фанатів буде звернена до поєдинку між "Валенсією" та "Барселоною", який розпочнеться 20 лютого, о 17:15 за київським часом.
- Після 24 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 54 очки. На другому місці - "Севілья" (50). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (43). Четверта - "Барселона" (39), яка зберігає одну гру в запасі.
- Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 25-28 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
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|П'ятниця, 18 лютого
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Субота, 19 лютого
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|КАДІС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛАВЕС
|Неділя, 20 лютого
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 21 лютого
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЛЕВАНТЕ